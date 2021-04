Mann hat Softair-Waffe in Schießen bei sich: Passant ruft Polizei

Ein Spaziergänger sieht einen Mann mit einem Gewehr in Roggenburg und meldet das der Polizei. Die Beamten stellen die Softair-Waffe sicher.

Eine unangenehme Entdeckung hat ein Mann beim Spazierengehen in Schießen gemacht: Weil der Passant am Montagabend einen anderen Mann mit einem Gewehr gesehen hat, rief er die Polizei. Die alarmierte Polizeistreife konnte die Person, einen 23-Jährigen, der am Beobachtungsort auch wohnt, antreffen.

Gewehr in Schießen sieht einer echten Waffe täuschend ähnlich

Es stellte sich nach Angaben der Polizei heraus, dass das Gewehr eine Softair-Waffe war, welche grundsätzlich erlaubnisfrei ist. Es ist laut Polizei jedoch verboten, ein solches Gewehrs, das einer echten Waffe täuschend ähnlich sieht, außerhalb der eigenen Wohnung zu führen. Deshalb muss der junge Mann nun mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen. Die Polizisten stellten das Gewehr sicher. (AZ)

