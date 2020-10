vor 49 Min.

Mann kauft Medikamente mit gestohlenen Rezepten

In Bellenberg kontrolliert die Polizei einen 34-Jährigen, der diverse, vermutlich illegal erworbene Medikamente im Rucksack dabei hat. Die Beamten haben noch einen Verdacht.

Am Mittwochvormittag hat die Polizei in Bellenberg einen Mann erwischt, der wohl mit gestohlenen Blanko-Rezepten illegal Medikamente gekauft hatte. Die Beamten kontrollierten den 34-Jährigen im Bereich der Königsberger Straße. Dabei fanden sie im mitgeführten Rucksack diverse, vermutlich widerrechtlich erlangte Medikamente und mehrere Blanko-Rezepte. Die Rezeptvorlagen stammen sehr wahrscheinlich von einem Diebstahl in einer Illertisser Arztpraxis, so die Polizei.

Des Weiteren war derselbe Mann bereits am Dienstag in einer Ulmer Apotheke beim Einlösen eines gefälschten Rezepts erwischt worden. Er wurde deshalb zur weiteren Abklärung des Vorfalls zur Polizeiinspektion Illertissen gebracht. Auf dem Weg zum Streifenwagen versuchte der 34-Jährige noch, unauffällig eine geringe Menge Marihuana loszuwerden. Die Beamten bemerkten allerdings, dass der Mann etwas wegwarf. Gegen den Verdächtigen wurde ein Strafverfahren eröffnet. Die Ermittlungen dauern an. (az)

