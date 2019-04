Mann lässt Fixerbesteck unter Auto liegen und schläft ein

Ein 48-Jähriger Mann hat am Dienstagnachmittag in der Illertisser Friedhofstraße eine Seniorin erst angesprochen und später unsittlich berührt.

Illertissen

Auto fängt mitten in Illertissen Feuer

Als eine Frau ihren Wagen am Martinsplatz in Illertissen stoppt, schlagen bereits Flammen aus dem Motorraum. Die Feuerwehr rückt an.