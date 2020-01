vor 3 Min.

Mann nimmt Polizisten die Vorfahrt - und muss dafür büßen

Ein Autofahrer hat einer Polizeistreife in Senden die Vorfahrt genommen. Das hatte böse Folgen für ihn.

Weil er vor den Augen der Polizei die Vorfahrtsregeln missachtet und so auf sich aufmerksam gemacht hat, droht einem 39-Jährigen ein Fahrverbot.

Dass ein Autofahrer am Donnerstag kurz vor Mitternacht in Senden einem Streifenwagen die Vorfahrt nahm, hatte böse Folgen für ihn. Denn der 39-Jährige saß unter Drogeneinfluss am Steuer. Wie es im Polizeibericht heißt, überprüfte die Streife der Weißenhorner Inspektion den Autofahrer, nachdem er dieser zuvor die Vorfahrt genommen hatte. Der Grund für das Fahrverhalten des Mannes war schnell gefunden: Er zeigte deutliche Ausfallerscheinungen, die auf Drogenbeeinflussung hindeuteten.

Der Mann stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss

Ein Drogentest reagierte positiv auf Marihuana. Das Ergebnis einer daraufhin vorgenommenen Blutentnahme steht noch aus. Dem 39-Jährigen droht bei positivem Befund ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro und mindestens ein einmonatiges Fahrverbot. (az)

