vor 32 Min.

Mann ohne Führerschein will Platz mit Beifahrer tauschen

Ein 34-Jähriger in Illertissen wollte nicht von der Polizei kontrolliert werden. Die Gründe dafür waren schnell klar.

Ein 34-Jähriger wollte in Oberroth nicht von der Polizei kontrolliert werden. Die Gründe dafür waren schnell klar.

Ein 34-Jähriger wollte der Polizeikontrolle durch einen Platztausch mit seinem Beifahrer entgehen. Beamte der Polizei Illertissen führten in der Nacht zum Mittwoch eine allgemeine Verkehrskontrolle im Bereich der Lindenstraße in Oberroth durch. Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer versuchte dabei, nachdem er vom Streifenwagen das Anhaltesignal bekommen hatte, in einen Hinterhof zu fahren. Dort wollte er mit seinem 25-jährigen Begleiter die Plätze tauschen.

Die Polizisten erkannten, was die beiden vor hatten und konnten dies unterbinden. Der Grund, warum der Mann der Kontrolle entgehen wollten, war schnell ermittelt. Obwohl sich der 34-Jährige nicht ausweisen konnte und zudem noch falsche Personalien bei der Befragung angab, führten die weiteren Recherchen zur wahren Identität des Mannes, der keinen gültigen Führerschein besitzt. Des Weiteren ergaben sich Hinweise darauf, dass er unter Drogeneinfluss hinterm Steuer saß. In diesem Zusammenhang rückte der 34-Jährige auf Vorhalt schneller mit der Wahrheit heraus. Er räumte den Konsum von Amphetamin ein. Zur Beweissicherung erfolgte eine Blutentnahme. Den Mann erwartet ein Strafverfahren.

Das Auto gehört dem 25-jährigen Beifahrer. Auch er kommt aus dieser Sache nicht ungeschoren davon. Da dieser die Fahrt seines Bekannten ohne gültigen Führerschein geduldet hatte, wurden gegen ihn strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. (az)

Lesen Sie auch:

Themen folgen