Mann randaliert an Bellenberger Gaststätte

Ein 31-Jähriger randalierte vor einer Gaststätte in Bellenberg.

Der Täter ist wegen ähnlichen Vergehen in der Vergangenheit bereits bei der Polizei bekannt.

Am späten Samstagabend hat ein Zeuge bei der Polizeiinspektion Illertissen eine randalierende Person im Bereich einer Gaststätte in der Memminger Straße in Bellenberg gemeldet. Ein 31-jähriger stand vor der Tür der entsprechenden Gaststätte und schrie dort lautstark umher. Dabei beschädigte er mehrere Gegenstände mutwillig.

Ermittlungen der Polizei zeigten, dass der selbe Täter bereits vor geraumer Zeit im Zusammenhang mit ähnlichen Fällen auffiel und damit bereits polizeilich bekannt war. Der 31-jährige muss sich nun unter anderem bezüglich der begangenen Sachbeschädigung verantworten. (az)

