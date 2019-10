vor 3 Min.

Mann randaliert in Tankstelle - und schwenkt Machete

Ein Mann ist in der vergangenen Woche in der Babenhauser Tankstelle ausgerastet. Das teilt die Polizei nun mit - und hat den Randalierer ermittelt.

Erst warf er Getränkedosen durch die Gegend, dann zog er eine Machete aus dem Kofferraum: Ein Mann hat unlängst in der Babenhauser Tankstelle randaliert. Wie die Polizei jetzt mitteilt, ereignete sich der Vorfall bereits am Dienstag, 1. Oktober.

Gegen 22.35 Uhr fuhren dem Bericht zufolge zwei Männer und zwei Frauen mit zwei Autos auf das Tankstellengelände an der Bahnhofstraße in Babenhausen. Nach dem Zapfen betraten sie den Tankstellen-Shop, um den Geldbetrag zu begleichen. Einer der Männer wollte zusätzlich ein Bier, das er aus einem Sixpack genommen hatte, bezahlen. Nachdem ihm der Tankstellenbesitzer dies verweigerte, rastete der Mann aus: Er nahm sechs Dosen Energy-Drink und warf diese gezielt in Richtung des Tankstelleninhabers. Dieser hielt die Arme hoch und konnte sich so vor den Würfen schützen. Schließlich gelang es dem Tankstellenbesitzer, die vier Personen des Ladens zu verweisen. Zur eigenen Sicherheit schloss er danach die Tür ab.

Von innen konnte der Mann jedoch noch beobachten, wie der vorher genannte Kunde eine Machete aus dem Kofferraum des Autos nahm und sie mit drohender Geste in Richtung des Tankstellenbesitzers schwenkte. Anschließend fuhren die Personen in Richtung Klosterbeuren davon. Nach Angaben des Tankstelleninhabers war der Randalierer alkoholisiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Auto in der Umgebung verlief zunächst negativ.

Nun hat die Polizei einen 18-jährigen Mann aus dem Raum Landsberg am Lech ermittelt. Er zeigte sich geständig und räumte seine Verfehlungen ein. (az)

