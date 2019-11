vor 31 Min.

Mann spaziert mit 15 Gramm Gras durch Vöhringen

Die Polizei hat in Vöhringen einen 38-Jährigen kontrolliert, der Marihuana bei sich hatte.

Die Polizei hat in Vöhringen einen 38-Jährigen kontrolliert. Anschließend wurde die Wohnung des Mannes durchsucht.

Die Polizei hat am Montagabend einen 38-Jährigen in der Möslegasse in Vöhringen kontrolliert, weil er stark nach Marihuana roch. Der Mann händigte den Beamten eine Tüte mit 15 Gramm des Betäubungsmittels aus.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde auch die Wohnung des 38-Jährigen durchsucht. Dabei entdeckten die Beamten laut Bericht eine geringe Menge Cannabis. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

