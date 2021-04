Mann stiehlt Geldbeutel in Vöhringer Supermarkt

Das Portemonnaie einer Frau lag offen in ihrem Einkaufswagen. Daher hatte ein bisher unbekannter Dieb in einem Vöhringer Supermarkt leichtes Spiel.

Ein bislang unbekannter Täter hat in einem Vöhringer Supermarkt eine Geldbörse gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am späten Mittwochnachmittag im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr in einem Geschäft in der der Industriestraße.

Der Täter schlug in einem günstigen Augenblick zu

Der Täter hatte dabei vermutlich leichtes Spiel, denn das Portemonnaie der bestohlenen Frau lag offen in ihrem Einkaufswagen. Diesen Umstand nutzte der unbekannte Mann in einem günstigen Augenblick. Die Beamten schätzen den Beuteschaden auf 70 Euro. Die Polizei Illertissen bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)

