vor 39 Min.

Mann stürzt volltrunken in Kellmünz

Die Polizei lobt danach die Reaktion Jugendlicher

Mit mehr als drei Promille Alkohol im Blut ist ein Mann am Freitag in Kellmünz gestürzt. Jugendliche beobachteten das – und reagierten laut Polizei vorbildlich.

Dem Bericht zufolge wurden eine Streife der Polizeiinspektion Illertissen und der Rettungsdienst mittags zum Bahnhof beordert. Grund war eine Person, die sich offenbar in einer hilflosen Lage befand. Als die Streife vor Ort ankam, lag der hilfsbedürftige Mann auf dem Boden. Anwesende Schülerinnen und Schüler, die laut Polizei etwa 14 bis 16 Jahre alt gewesen sein dürften, berichteten, dass der Mann kurz zuvor alleinbeteiligt gestolpert und kopfüber gefallen sei. Die Jugendlichen hatten sofort reagiert und Erste Hilfe geleistet, indem sie den kaum ansprechbaren Mann in die stabile Seitenlage legten und ihn kontinuierlich beobachteten. Die Polizisten nahmen bei dem Mann einen deutlichen Atemalkoholgeruch wahr und übernahmen dessen weitere Betreuung. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die medizinische Behandlung und brachte den Betrunkenen in ein Krankenhaus, um sturzbedingte Verletzungen abzuklären.

Der Grund für den Sturz ist wohl in der hohen Alkoholisierung zu sehen: Sie lag bei über drei Promille. „Das sofortige und richtige Einschreiten der Schülerinnen und Schüler war sehr umsichtig und vorbildlich“, lobt die Polizei. (az)

