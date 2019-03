11:47 Uhr

Mann trinkt Schnaps und setzt sich hinters Steuer - vor den Augen der Polizei

In Bellenberg ist den Polizisten ein angetrunkener Mann aufgefallen, der Auto fahren wollte.

In Bellenberg ist ein Mann aufgefallen, der sich vor den Augen der Polizeibeamten alkoholisiert hinters Steuer seines Wagens setzen wollte.

Ein 58 Jahre alter Mann hat am Donnerstagabend in Bellenberg Schnaps getrunken und wollte dann mit seinem Auto weiterfahren – vor den Augen einer Polizeistreife.

Der Vorfall ereignete sich auf einem Supermarktparkplatz an der Ulmer Straße. Nachdem der Mann den Alkohol getrunken und sich hinter das Steuer seines Wagens gesetzt hatte, konnten die Ordnungshüter verhindern, dass er seine Fahrt fortsetzt. Der durchgeführte Alkotest ergab dann auch ein Ergebnis oberhalb des erlaubten Grenzwerts, so die Polizei. Der Fahrzeugschlüssel des 58-Jährigen wurde daraufhin sichergestellt.

Angetrunkener Mann besitzt gar keinen Führerschein

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann außerdem schon einmal polizeilich in Erscheinung getreten ist: Aufgrund einer Trunkenheitsfahrt aus dem Jahr 2018 besaß er nämlich keine gültige Fahrerlaubnis mehr. Der 58-Jährige räumte auf Vorhalt diverse Fahrten mit seinem Wagen ein.

Er erhält nun eine Anzeige, weil er ohne gültigen Führerschein Auto gefahren ist. (az)

