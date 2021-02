vor 32 Min.

Mann übernachtet in Hotel in Weißenhorn und reist ab, ohne zu bezahlen

Er mietete sich am Abend ein Hotelzimmer in Weißenhorn und übernachtete dort. Bezahlt hat der Gast den Aufenthalt jedoch nicht. Jetzt ermittelt die Polizei.

Weil ein Gast eines Weißenhorner Hotels die Rechnung in Höhe von 65 Euro nicht begleichen wollte, ermittelt die Polizei wegen Einmietbetrugs.

Wegen eines Falles von Einmietbetrug hat die Polizei in Weißenhorn Ermittlungen gegen einen Hotelgast aufgenommen. Der Mann hatte in der Herberge übernachtet, anschließend aber die Rechnung nicht bezahlt.

Unbekannter ließ Gegenstände im Hotelzimmer in Weißenhorn zurück

Der unbekannte, möglicherweise aus Polen stammende Mann hatte sich nach Angaben der Polizei am Mittwochabend in ein Hotel in der Weißenhorner Innenstadt eingemietet. Am frühen Donnerstagmorgen reiste der Gast ab, ohne die Rechnung in Höhe von 65 Euro zu begleichen. Er ließ in seinem Zimmer mehrere Gegenstände zurück. (AZ)

