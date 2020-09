vor 38 Min.

Mann verstößt mit E-Scooter gegen mehrere Gesetze

In Vöhringen war ein 19-Jähriger mit einem E-Roller unterwegs. Dem fehlte nicht nur der Versicherungsschutz.

Am Mittwochabend ist ein 19-Jähriger mit einem nicht zugelassenen E-Scooter in Vöhringen unterwegs gewesen. Beamte der Polizei Illertissen kontrollierten den Mann in der Adalbert-Stifter-Straße. Der 19-Jährige fiel den Beamten auf, da an seinem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Überprüfung stellte die Streifenbesatzung fest, dass für den E-Scooter tatsächlich kein Versicherungsschutz bestand. Des Weiteren handelte es sich um ein Modell, welches nicht den Bestimmungen der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung entsprach. Das teilt die Polizei mit. So betrug beispielsweise die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit mehr als die erlaubten 20 Stundenkilometer. Der 19-Jährige hätte also auch einen Führerschein benötigt. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt. Den jungen Mann erwartet eine Strafanzeige.

