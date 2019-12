vor 33 Min.

Mann verursacht Unfall in Bellenberg und meldet sich bei Polizei

Ein 33-Jähriger hat ein Auto angefahren. Doch weil sich der Eigentümer nicht meldete, ging der Mann zur Polizei.

Ein 33-Jähriger hat am Montag bei der Polizei Illertissen einen Verkehrsunfall gemeldet. Er gab an, am Samstag, 30. November, gegen 5 Uhr morgens ein Auto in der Straße Am Bahndamm in Bellenberg touchiert zu haben. Dabei sei der Lack beschädigt worden.

Dem Polizeibericht zufolge hinterließ der Mann eine Nachricht am Auto. Da der Unfallverursacher keine Rückmeldung vom Autobesitzer erhalten hatte, meldete er den Vorfall nun der Polizei. Der Geschädigte sollte sich bei der Polizei Illertissen unter 07303/96510 melden.

