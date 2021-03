12:08 Uhr

Mann verwechselt Gas- und Bremspedal an Rastanlage Illertal-Ost

Auf einem Parkplatz an der A7 bei Dettingen an der Iller hat es gekracht, nachdem ein Mann das Gas- und Bremspedal verwechselt hatte.

Einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro hat ein Autofahrer an der A7 bei Dettingen an der Iller verursacht. Laut Polizei wollte der 51-jährige Mann am späten Donnerstagnachmittag sein Auto auf dem Parkplatz der Rastanlage Illertal-Ost abstellen. Er suchte sich einen freien Stellplatz und parkte mit der Fahrzeugfront in Richtung eines Grünstreifens ein, ließ den Motor des Wagens aber noch laufen. Dann verwechselte er das Gaspedal mit dem Bremspedal, bretterte über den Grünstreifen und beschädigte eine Mülltonne und einen Baum. Verletzt wurde niemand. Der Unfallverursacher erhielt eine Verwarnung von der Polizei. (AZ)

