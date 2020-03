13:47 Uhr

Mann will 47 Tabakbeutel aus Laden schmuggeln

Der mutmaßliche Ladendieb startete noch einen Fluchtversuch. Nun ermittelt die Polizei in der Sache.

Ein Ladendiebstahl ist am Montagmittag in Illertissen vereitelt worden. Ein Angestellter eines Supermarkts am Saumweg beobachtete einen 31-jährigen Mann dabei, wie dieser insgesamt 47 Tabakbeutel im Gesamtwert von 250 Euro in einer Plastiktüte versteckte und am Kassenpersonal vorbeischmuggelte. Der 31-Jährige wurde danach gestellt und die Polizei verständigt.

Allerdings gelang dem Täter auf dem Weg zum Büro des Marktleiters, in dem die Anzeigenaufnahme erfolgen sollte, kurzzeitig die Flucht. Die Angestellten konnten den Mann jedoch auf dem Parkplatz erneut stellen und den Polizeibeamten übergeben. Die Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige für mindestens einen weiteren Ladendiebstahl in dem Supermarkt in Betracht kommt, so die Polizei. (az)

Lesen Sie außerdem aus dem Polizeibericht:

Themen folgen