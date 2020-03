11:02 Uhr

Mann will Alkohol und Essen im Wert von 75 Euro stehlen

Ein 20-Jähriger will sich in einem Großmarkt in Vöhringen bedienen und wird von der Kassiererin erwischt.

Ein 20-Jähriger hat am Freitag gegen 18.40 Uhr versucht, Alkohol und Lebensmittel zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, konnte eine Kassiererin den jungen Mann von der Tat abhalten. Der 20-Jährige hatte in einem Großmarkt in der Vöhringer Industriestraße Gegenstände im Wert von 75 Euro eingepackt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls. (az)

