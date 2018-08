vor 34 Min.

Mann will Anderen mit heißer Suppe treffen

In einer Gemeinschaftsunterkunft in Babenhausen ist es zu einem handfesten Streit gekommen.

Ein Mann hat in einer Gemeinschaftsunterkunft in Babenhausen heiße Suppe in Richtung eines Mitbewohners geschüttet. Daraufhin kam es zu einem handfesten Gerangel, bei welchem beide verletzt wurden.

Der Polizei zufolge hielten sich die Kontrahenten – ein 20- und ein 35-jähriger Asylbewerber – am Mittwochabend in der Küche ihrer Unterkunft auf. Während einer der Männer Suppe kochte, wollte der andere den Kühlschrank ausräumen. Dies führte offenbar zum Streit: Der 20-Jährige schüttete die kochende Suppe in Richtung des 35-Jährigen, der jedoch ausweichen konnte. In der Folge kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 20-Jährige erlitt eine Platzwunde unter dem Auge, der 35-Jährige trug eine Bisswunde an der Hand und am Bein davon. Was am Mittwoch in Kirchhaslach los war, lest ihr hier.

Themen Folgen