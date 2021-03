vor 48 Min.

Mann will Unterwäsche aus Altkleidercontainer stehlen

Die Polizei hat einen Mann dabei erwischt, wie er einen Altkleidercontainer in Altenstadt durchwühlte.

Einen Diebstahl aus einem Altkleidercontainer in Altenstadt hat die Polizei am Mittwoch vereitelt. Dem Bericht zufolge wurde am Nachmittag ein 18-Jähriger dabei beobachtet, wie er einen solchen Sammelbehälter in der Memminger Straße durchwühlte. Die hinzugerufene Polizei erwischte den jungen Mann, als er gerade Unterwäsche in seine Tasche packte. Unverrichteter Dinge musste er die Kleidung zurück in den Container werfen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. (AZ)

