22.12.2018

Mann wird durch Schlag verletzt: Spekulationen in den sozialen Netzwerken

In Lauingen und in Gundelfingen haben sich jeweils zwei Männer gestritten.

In Babenhausen ist es am Samstag zu einer Körperverletzung gekommen. Danach war schnell von drei Flüchtlingen als Tätern die Rede. Die Polizei: Das stimmt nicht.

Eine körperliche Auseinandersetzung hat sich am Samstagmorgen gegen 5 Uhr in Babenhausen ereignet. Angeblich soll ein 19-Jähriger von drei Personen überfallen worden sein, davon war zumindest in sozialen Netzwerken die Rede. Die Ermittlungen bestätigten das aber nicht, meldet die Polizei.

Betrunkener wird von Unbekanntem im Babenhausen geschlagen

Der alkoholisierte Mann war wohl auf dem Nachhauseweg von einer Feier, als er mit einem (offenbar ebenfalls angetrunkenen) Unbekannten zusammenstieß. Beide berührten sich an den Schultern und es entwickelte sich eine Schubserei, wobei der Täter den 19-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. In den sozialen Netzwerken kursierten danach laut Polizei Meldungen über einen Überall von drei Asylbewerbern auf einen Deutschen. Diese Angaben erwiesen jedoch offensichtlich als falsch.

Der Täter ist unbekannt, die Polizei ermittelt

Von dem Täter ist bislang nur bekannt, dass es sich um einen etwa 1,85 Meter großen Mann handelte, der einen schwarzen Kapuzenpulli trug. Das Opfer musste im Krankenhaus in Krumbach behandelt werden. Die Polizei ermittelt.

Sexualdelikte: Fremdenfeindliche Reaktionen und Kommentare

In Babenhausen und Egg haben zuletzt drei schwere Sexualdelikte für Aufsehen gesorgt. Tatverdächtig ist ein Mann aus Eritrea, er sitzt in Untersuchungshaft. Seither fühlen sich viele Menschen im Unterallgäu draußen nicht mehr sicher. Davon wird in sozialen Netzwerken häufiger berichtet. Es gab auch fremdenfeindliche Kommentare - und Reaktionen: So wurde ein dunkelhäutiger Mann am Bahnhof in Bellenberg von einem Autofahrer rassistisch beleidigt. Ein Video davon kursierte im Internet.

