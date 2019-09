18:00 Uhr

Manuel Fink will Bürgermeister in Bellenberg werden

Manuel Fink wuchs in Betlinshausen auf und fühlt sich auch dem benachbarten Bellenberg nahe.

Die Freien Wähler schicken mit dem gebürtigen Illertisser Manuel Fink einen Verwaltungsexperten ins Rennen. Er tritt gegen die CSU-Kandidatin Susanne Schewetzky an.

Die CSU Bellenberg hat ihre Bürgermeisterkandidatin bekannt gegeben, nun ziehen die Freien Wähler Bellenberg nach. Für sie wirft Manuel Fink aus Illertissen den Ring in den Hut. Der 32-jährige Diplom-Verwaltungswirt ist seit 2010 im Landratsamt Neu-Ulm angestellt. Nun will er mit der CSU-Kandidatin Susanne Schewetzky den Kampf um den Chefsessel im Bellenberger Rathaus aufnehmen.

Er sagt: „Ich möchte Bellenberg, das ich ebenfalls zu meiner Heimat zähle, mit allen Bürgern gestalten und voran bringen.“ Als ihn die Freien Wähler mit Ortsvorsitzenden Martin Heidl und Kreisrat Wolfgang Schrapp gestern vorstellten, sorgte er mit seiner aufgeschlossenen Art für Sympathien.

Fink hat an mehrere Stellen im Landratsamt gearbeitet

Fink absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei der Firma Butzbach, wo er einige Zeit arbeitete. Dann holte er sein Fachabitur nach. Es folgte ein duales Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege. Die Fachrichtung: Verwaltung und Finanzen. 2013 machte er seinen Abschluss.

Inzwischen hat Fink einige Stationen im Landratsamt durchlaufen: im Jugendamt als Beistand und Vormund, im Fachbereich Verkehr als stellvertretender Bereichsleiter und Leiter der Führerscheinstelle. Seit 2016 setzt er sich als Beauftragter für die Belange der Menschen mit Behinderung ein.

Manuel Fink – bislang parteilos – hat sich im Landratsamt durch seine Fachkompetenz einen Namen gemacht, sodass er „ihm empfohlen wurde“, wie Kreisrat Schrapp sagt. Bei seiner Kandidatensuche habe er den Rat des amtierenden Zweiten Bürgermeisters Kurt Bucher beherzigt, der gesagt habe: „Wir brauchen einen Bürgermeister, der aus der Verwaltung kommt.“ Da sich die Kommune keinen Hauptamtsleiter leisten könne, sei dies unabdingbar.

Manuel Fink will sich stärker um das Thema Wohnen kümmern

In der Traube in Bellenberg habe er die Bekanntschaft des Ortsvereins der Freien Wähler gemacht, erzählt Fink. Da ihm die Verwaltungsaufgaben des Bürgermeisters durch seine Arbeit im Landratsamt nicht fremd seien, habe er zugesagt – nach sorgfältigem Abwägen. „Ich will mir später nicht vorwerfen müssen, vor zehn Jahren zu träge gewesen zu sein.“

Zwei Amtsperioden könne er sich vorstellen, mehr lasse sich heute noch nicht sagen. Auf das Thema Wohnen werde er ein besonderes Augenmerk legen. „Habe ich bislang Baupläne auf behindertengerechte Auslegung geprüft, so werde ich dies jetzt für alle Bellenberger tun“, sagt Fink. Ortsvorsitzender Heidl freut sich: „Manuel Fink passt genau in unser Profil.“

