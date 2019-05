vor 20 Min.

Maria Ertle kam über Umwege nach Illertissen

Die 90-Jährige hat eine ereignisreiche Biografie. Sie musste einst aus Ungarn fliehen. Was sie alles erlebt hat.

Von Alfred Grimm

Gut gelaunt und sehr vital hat Maria Ertle aus Illertissen ihren 90. Geburtstag gefeiert und ihre Gäste zu ihrem Ehrentag begrüßt. Einer der Gratulanten war der Bürgermeister der Stadt Illertissen, Jürgen Eisen, der Blumen als Geschenk mitbrachte.

Maria Ertle hat eine ereignisreiche persönliche Geschichte hinter sich. Ein Blick in die Vergangenheit: Nach ihrer Kindheit in einem Dorf in Donauschwaben (Ungarn) wurde sie mit ihrer Familie am 9. Oktober 1944 im Alter von 15 Jahren wegen der immer näherkommenden Front des Deutschen Militärs aus ihrem Heimatort weggeschickt. Eiligst mussten die Familienmitglieder zusammenpacken und alles mitnehmen, was sie tragen konnten. Mit Pferd, Wagen und zu Fuß erreichten sie an Weihnachten dann Schlesien. Auf der Reise durch das Sudetenland nächtigte die Familie wochenlang auf einer Wiese. Weiter ging es über Niederösterreich nach Wien. In Deutschland landete Maria Ertle schließlich in Kassel. Von dort gelang sie später nach Dietenheim und arbeitete in Illertissen bei der Firma Walker. Apropos Illertissen: Fast 400 Helfer ermöglichen einen reibungslosen Ablauf

Hochzeit im Jahr 1967

1967 heiratete sie Willibald Ertle und zog nach Au. Nach der Hochzeit gab sie ihre Arbeitsstelle auf. Das Ehepaar bekam drei Kinder. Im Jahr 2000 starb allerdings ihr Mann und Maria Ertle zog 2005 nach Illertissen.

Ihre Wohnsituation westlich der Bahnlinie nennt die Seniorin vorbildlich. Eine Apotheke, Ärzte und zahlreiche Geschäfte seien zu Fuß zu erreichen. Und bis auf kleine Wehwehchen sei sie gesund und deshalb sehr zufrieden.

Regelmäßig lese sie die Wochenendausgabe der Illertisser Zeitung. Sie löse gerne Rätsel und schaue sich informative Fernsehsendungen an. Wichtig im Leben sei für sie gegenseitiges Geben und Nehmen – besonders in der Familie sowie unter Freunden und Bekannten, so die Seniorin.

