02.05.2019

Marienvesper mit „La Banda“ in Illertissen

Kammerchor von St. Martin führt Barockmusik auf

Barockmusik wie vor 400 Jahren mit genau abgestimmter künstlerischer Kulisse – das gibt es am Samstag, 4. Mai, in der Stadtpfarrkirche in Illertissen zu erleben. Der Kammerchor von St. Martin und das Barockorchester „La Banda“ führen die „Marienvesper“ von Claudio Monteverdi unter der Leitung von Markus Hubert auf. Die Veranstaltung der Förderer für Kirchenmusik und klassische Musik in St. Martin beginnt um 19 Uhr.

Das Spannende an dem Kirchenkonzert ist die zeitliche Übereinstimmung von Musik und Raum: Den Illertisser Hochaltar hat der Holzbildhauer Christoph Rodt im Jahr 1604 geschaffen und mit musizierenden Engeln ausgestattet. Kurz darauf, im Jahr 1610, komponierte Claudio Monteverdi als geistliches Werk die „Marienvesper“, welche nun das Barockorchester „La Banda“ auf historischen Instrumenten mit dem Illertisser Kammerchor und Solisten zur Aufführung bringt. Die Konzertbesucher haben die Gelegenheit, alte Musik auf damals gebräuchlichen Instrumenten in gewissermaßen authentischer Umgebung zu erleben. Auch für die Kirchenmusiker soll es ein aufregendes Konzert werden, auf das sie sich freuen. Nachdem sie bereits große Werke mit klingenden Namen wie Mozarts Requiem oder Uraufführungen wie die Auftragskomposition von Volker Felgenhauer zum 500-jährigen Reformationsjubiläum vorgetragen haben. Hans Scherrer, Vorsitzender des Förderkreises, sagt: „Nach vielen schönen und herausfordernden Konzerten lag es nahe, irgendwann einmal auch die berühmte Marienvesper aufzuführen.“ Organist und Chorleiter Hubert ergänzt: „Die Sänger wollten das wegen seines Aufwands selten zu hörende Werk unbedingt einstudieren.“ Die Anforderungen der teils doppelchörig oder mit bis zu sieben Stimmen ausgestatteten Komposition seien alles andere als einfach.

Das seit 1996 bestehende Orchester „La Banda“ hat schon Konzerte auf historischen Instrumenten unter der Leitung von Claudia Schramm gespielt. Sie kann dazu auf erfahrene Musiker aus der „Originalklangszene“ zurückgreifen. (lor)

Buchhandlung „Buch & Musik“, Telefon 07303/928464, Pfarrbüro St. Martin unter 07303/ 3021 oder an der Abendkasse.

