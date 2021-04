Marihuana-Geruch schlägt Polizisten bei Verkehrskontrolle entgegen

Vier Männer müssen nach einer Verkehrskontrolle in Illertissen mit Anzeigen rechnen. Einer hatte Marihuana dabei.

In der Nacht zum Sonntag, gegen 3.30 Uhr, hat die Polizei in Illertissen ein Auto kontrolliert, in dem vier Männer im Alter von 24, 25, 26 und 27 Jahren saßen. Den Beamten schlug aus dem Wageninneren ein starker Marihuana-Geruch entgegen. Sie fanden schließlich auch Marihuana, das dem 27-Jährigen zugeordnet werden konnte. Bei einer Hausdurchsuchung bei dem Mann entdeckten die Polizisten noch verschiedene andere Betäubungsmittel und stellten diese sicher. Es ergeht laut Bericht eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz. Außerdem werden die Männer nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt, da sie aus unterschiedlichen Haushalten stammen. (AZ)

Lesen Sie auch: