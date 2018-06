vor 35 Min.

Marktfest lockt die Massen an

Händler freuen sich über den Besucheransturm. Insbesondere WM-Artikel sind auf dem Flohmarkt angesagt. Auch die Vereine habe alle Hände voll zu tun

Von Armin Schmid

Nicht zu warm, nicht zu kalt, und vor allem trocken: Das Wetter hat den Organisatoren bei der Eröffnung des Kellmünzer Marktfests keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Dementsprechend strömten die Besucher schon am frühen Vormittag in die Marktgassen. Marktmeister Thomas Hagen berichtete, dass es auch bei den Ausstellern und Fieranten einen Ansturm gab. „Das Interesse war schon lange nicht mehr so groß“, sagte er.

Hagen freute sich, dass er den Marktbesuchern ein vielfältiges Warenangebot bieten konnte, das viele Neuheiten enthielt. „Vom Eiswagen bis zum Messerschleifer ist heute alles da“, berichtete er. Alle Hände voll zu tun hatten auch die Kellmünzer Vereine, die sich traditionell um die Bewirtung kümmern. „Um 12 Uhr wollen wir mit dem Losverkauf fertig sein“, berichtete der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins, Erich Traub, mit Blick auf die Blumentombola, die sehr gut angenommen wurde.

Ähnlich gestaltete sich die Lage beim Krieger- und Soldatenverein. Schon während der Mittagszeit waren beispielsweise alle 140 Steckerlfische verkauft. Voll im Einsatz war auch die Kellmünzer Patenkompanie von der Wilhelmsburgkaserne in Ulm. Kompaniechef Andre Schröder erläuterte, dass sich die Besucher über die Feuerwehrkräfte und die Infanteriekomponente der Bundeswehreinheit informieren können. Feuerwehrübungen und Übungen mit einem Autokran rundeten das Angebot ab. Angesichts steigender Temperaturen waren dabei Softeis, kühle Getränke, Sonnenschirme, sommerliche Kopfbedeckungen und ein Sitzplatz im Schatten der Renner.

Wachsendes Interesse bei Anbietern und Besuchern findet der Flohmarkt, der sich dieses Mal deutlich besser bestückt in die Friedhofstraße hineinzog. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland war natürlich auch ein Verkaufsargument. Deutschlandfahnen und Flaggen aller teilnehmenden Länder reihten sich entlang der Marktgassen. Ebenso konnten Fußballfans das inzwischen weltweit bekannte, aus Afrika stammende WM-Blasinstrument Vuvuzela käuflich erwerben.

