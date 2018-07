00:35 Uhr

Marktplatz ist erneut gesperrt: Eine gute Idee?

Autos müssen draußen bleiben: Das Gebot gilt derzeit an Wochenenden auf dem Illertisser Marktplatz. Die Maßnahme zur Verkehrsberuhigung in der Innenstadt geht in diesem Jahr, wie berichtet, in die zweite Runde. Ziel ist es, das nächtliche Lärmaufkommen durch Spazierfahrten zu reduzieren. Anwohner hatten sich immer wieder über heulende Motoren beschwert.

In Illertissen versucht man dabei, das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden: Wie schon im Vorjahr finden unter dem Titel „Live im Sperrbezirk“ auf dem abgesperrten Marktplatz Konzerte statt. Die sollen wieder Hunderte Zuhörer anlocken. Allerdings nicht allzu lange, damit die Lärmschutzabsicht nicht ins Hintertreffen gerät. Macht das alles Sinn? Dazu gibt es in Illertissen unterschiedliche Meinungen.

Darauf deutete zumindest im vergangenen Jahr eine nicht repräsentative Umfrage unserer Zeitung hin – eine Mehrheit der Teilnehmer betrachtete die Sperrung des Marktplatzes skeptisch. Nicht so die Stadträte, die eine Wiederholung in die Wege leiteten. Wohl auch wegen der erfolgreichen Konzertserie. Grund genug, noch einmal zu fragen: Was halten Sie von der Sperrung? Abgestimmt werden kann online auf der Website der Illertisser Zeitung. Drei Antworten stehen zur Wahl. Sie lauten: „Eine rundum gute Idee“, „Hilft nichts gegen das nächtliche Lärmproblem“ und „Die Konzerte sind gut, ansonsten bringt’s wenig“. Sie haben eine Meinung zur Sperrung? Einfach mal reinklicken! (caj)

