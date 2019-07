vor 18 Min.

Marktplatz wird erneut zur Konzertbühne

Die Open-Air-Serie „Live im Sperrbezirk“ in Illertissen geht in die dritte Runde. Auch Senden spielt eine Rolle.

Von Jens Carsten

Bühne frei für die dritte Runde: Das kommende Wochenende steht in Illertissen wieder unter dem Motto „Live im Sperrbezirk“. Am Samstag spielt die Rockabilly-band The Bombs (ab 19 Uhr) und am Sonntagvormittag der Musikverein Au (ab 11.30 Uhr). Es ist das vorletzte von vier Musik-Wochenenden auf dem Marktplatz. Organisator Henning Tatje zieht eine positive Halbzeitbilanz: „Ich bin mit allem rundum zufrieden.“ Er hoffe, dass das so bleibt. Leise Zweifel kommen allenfalls beim Blick auf die Wetterprognose auf.

Es soll trocken sein - stimmt die Prognose?

Nach derzeitigem Stand soll es zwar trocken sein, doch zuletzt sei das Wetter recht unbeständig gewesen, sagt Tatje. Eine „kurze Dusche“ müsse ein Open-Air-Konzert zwar verkraften. „Aber Sturm, Dauerregen und ein Temperatursturz wären schlecht.“ Gibt es Anzeichen für solch widrige Umstände, wolle er spätestens am Freitagmittag entscheiden, ob „Live im Sperrbezirk“ abgesagt wird. Das wäre eine traurige Premiere innerhalb der Konzertreihe, die heuer im dritten Jahr auf dem für den Verkehr abgeriegelten Marktplatz stattfindet. „Bisher hatten wir mit dem Wetter Glück“, sagt Tatje. Auch der Ablauf habe stets reibungslos geklappt. „Toi toi toi, dass das so bleibt.“

Organisator will Spider Murphy Gang in Senden treffen

Der Organisator selbst wird am am Samstag kurz abwesend sein. Denn er hat eine Mission. Deren Ziel: Senden. Dort spielt die Spider Murphy Gang und Tatje will versuchen, Kontakte zu knüpfen. Sein Traum ist, dass die bekannte Band einmal in Illertissen spielt. Immerhin wurden die dortigen Open-Air-Konzerte nach einem ihrer bekanntesten Songs benannt. „Sperrbezirk“ steht in der Vöhlinstadt für den verkehrsbefreiten Marktplatz. Die „Spiders“ wissen offenbar bereits von ihrer Rolle als Namensgeber. Tatje: „Mal sehen, was ich in Senden erreichen kann.“ (caj)

