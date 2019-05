11:00 Uhr

Marktrat spricht über Illereicher Friedhof: Wird bald umgebaut?

Der Marktrat spricht über neue Ideen für den Friedhof in Illereichen.

Von Franziska Wolfinger

Die Zeiten ändern sich. Das geht auch an Friedhöfen nicht spurlos vorbei. Neben der klassischen Erdbestattung gibt es heute noch einige andere Formen der Beisetzung. Viele wünschen sich, in einer Urne bestattet zu werden, andere wollen ihre letzte Ruhestätte unter einem Baum und nicht in einem Grab finden.

Der Markt Altenstadt hatte vor einiger Zeit beschlossen, diesen neuen Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Ein Planer, der auf Friedhöfe spezialisiert ist, hat einige Vorschläge für Veränderungen und mögliche Verbesserungen auf dem Friedhof in Illereichen ausgearbeitet. Das Konzept ist langfristig für die Zukunft geplant und trägt den Titel Illereichen 2050.

Friedhof soll barrierefreier werden

Ein Fokus im neuen Plan liegt darauf, die Wege durch den am Hang gelegenen Friedhof barrierefreier zu gestalten, beispielsweise indem, wo möglich, Treppenstufen entfernt werden. Angedacht ist in dem Plan auch, Wasserstellen zu verlegen, die Haupt- und Nebeneingang zu tauschen oder auch Bänke anders aufzustellen.

Viele der Vorschläge wurden von dem Gremium jedoch direkt abgeschmettert. Allen voran hatte Marktrat Harald Stölzle (FWG), der sich als Steinmetz schon von Berufs wegen gut mit Friedhöfen auskennt, einiges an den Plänen auszusetzen. Er findet, sie gingen an den Wünschen des Ratsgremiums vorbei und seien vielfach schlicht unnötig. Der Planer wolle Dinge ändern, die bisher ganz wunderbar funktionieren. Bürgermeister Wolfgang Höß wiederum sah einige gute Denkansätze. Die angedachte barrierefreie Toilette etwa könne durchaus irgendwann umgesetzt werden.

Lesen Sie auch: Altenstadter haben Verkehrslärm satt

Themen Folgen