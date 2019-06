vor 50 Min.

Marktrat sucht eine Lösung für das Raserproblem bei Illereichen

Der Altenstadter Marktrat berät über die Optionen.

Die Verkehrssituation in der Lindenfeldstraße in Illereichen sorgt schon seit vielen Jahren für Diskussionen. Viele Autofahrer sind in diesem schwer einsehbaren Straßenbereich am Ortseingang von Illereichen zu schnell unterwegs.

Der Markt Altenstadt hat daher eine provisorische Fahrbahnverengung anbringen lassen, welche, wie Bürgermeister Wolfgang Höß berichtete, schon mehrfach angefahren und beschädigt wurde. Die Situation hat sich nach nach Ansicht eines Anliegers nicht verbessert. Es werde weiter zu schnell gefahren. Eine zweite Provisorische Fahrbahnverengung einzubauen bringt nach Ansicht des Bürgermeisters nichts. „Ein Slalomkurs wird auch nicht zum Erfolg führen.“ Im Gegenteil: So könnten gefährliche Verkehrssituationen entstehen. Eine Verlängerung könnte eine besser Option sein. Ein weiterer Vorschlag war, ein Hindernis in der Fahrbahnmitte anzubringen. Dass größere Fahrzeuge wie Lastwagen dann eventuell nicht mehr durch die Kurve kommen, ist laut Bürgermeister kein Problem. Diese Verkehrsteilnehmer sollen schließlich die Umfahrung nutzen.

Kann die Straße verbreitert werden?

Zudem soll es in absehbarer Zeit ein Verkehrsleitsystem geben, das den Verkehr in die Lindenfeldstraße als Umgehungstrasse leitet. FWG-Marktrat Albert Merk warnte vor einem Schilderwald. CSU-Marktrat Wolfgang Rommel betonte, dass es für Lastwagen möglich sein müsse, sicher auf die Marktstraße einbiegen zu können. Eine Fahrbahnteilung im Bereich der Kurve sei da vielleicht nicht die beste Lösung. Um Temposünder in den Griff zu bekommen, könnte man nach Ansicht Rommels die kommunale Verkehrsüberwachung auf diesen Bereich einsetzen.

Eine Zukunftslösung könnte mittelfristig eine Verbreiterung des betreffenden Straßenbereichs sein. Dies könne aber noch einige Jahre dauern. Im Moment sei man immer noch in der Testphase. Die Fahrbahn soll im Bereich des Kurvenradius provisorisch geteilt werden. Die Fahrbahnverengung bleibt ebenfalls bestehen. Der Bauausschuss befürwortete die Vorgehensweise einstimmig. (sar)

