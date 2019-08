vor 54 Min.

Maschine in Holzbetrieb gerät in Brand

In der Halle eines Holzverarbeitungsbetriebs in Erkheim hat es am Mittwoch gebrannt.

Ein Übergreifen des Feuers wird in Erkheim verhindert. Sieben Mitarbeiter werden leicht verletzt.

In der Fertigungshalle eines Holzverarbeitungsbetriebs in Erkheim ist am Mittwochvormittag aus bislang ungeklärter Ursache eine Spänetrocknungsanlage in Brand geraten. Feuerwehren und Rettungsdienst waren innerhalb kürzester Zeit vor Ort. Das Feuer wurde schnell gelöscht und griff somit nicht auf die Fertigungshalle über. „Die Späne waren durch eine spezielle Imprägnierung schwer entflammbar“, sagte ein Sprecher des betroffenen Unternehmens.

Insgesamt sieben Mitarbeiter der Firma erlitten leichte Verletzungen durch die eingeatmeten Rauchgase. Vier von ihnen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, durften die Klinik mittlerweile aber wieder verlassen. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch unklar. Die Trocknungsanlage hatte laut Polizei einen Wert von etwa 250000 Euro. Die Feuerwehr war mit etwa 100 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit vier Rettungswagen vor Ort. Als Ursache vermuten die Beamten derzeit einen technischen Defekt. Die Memminger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (az)

Lesen Sie außerdem: Joint geraucht: Frau muss Auto stehen lassen

Themen Folgen