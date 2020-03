vor 22 Min.

Masern: Ab jetzt gilt die Impfpflicht

Das nun in Kraft getretene Gesetz betrifft nicht nur Kinder in Kitas und Schulen. Wie viel Verwaltungsaufwand steckt dahinter?

Von Anna Katharina Schmid

Seit vielen Jahren bemüht sich die Bundesrepublik um eine Ausrottung der Masern. Bisher ohne durchschlagenden Erfolg, denn es gibt immer noch Ausbrüche der gefährlichen Krankheit. Sie gehört zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten überhaupt. Informationen des Robert-Koch-Instituts zufolge kam es 2019 zu 516 Masernfällen in Deutschland. Die Gefahr der Krankheit liegt dabei vor allem in ihren möglichen Komplikationen wie etwa Lungen- oder Gehirnentzündungen. Die Versuche, durch Aufklärung der Bevölkerung die Bereitschaft zum Impfen flächendeckend zu steigern, waren nicht effektiv genug: Es gibt immer noch Impflücken, die einer endgültigen Ausrottung der Krankheit im Weg stehen. Nun folgt auf die sanften Methoden eine Impfpflicht gegen Masern. Das Gesetz trat zum 1. März in Kraft.

Martin Küfer, Leiter des Gesundheitsamts im Landkreis Neu-Ulm, sieht der Neuerung gelassen entgegen. Die Impfpflicht sei ein komplexes Thema, aber das Gesundheitsamt habe sich gut vorbereitet. Küfer zufolge gibt es viele neue Gesetze, deren Weisungen das Gesundheitsamt umsetzen müsse, nur bekäme die Bevölkerung davon meistens nichts mit. Die Impfpflicht bringe also keinen besonderen bürokratischen Aufwand mit sich. „Es gibt ein paar wenige Impfgegner, aber die meisten Menschen sind ohnehin schon geimpft“, sagt Küfer.

Auch in den Kindergärten herrscht diesbezüglich offenbar keine Aufregung. Kerstin Breymaier von der Stadtverwaltung Illertissen schätzt die Zahl der bereits geimpften Mädchen und Buben in den Kindergärten der Stadt auf etwa 99 Prozent. „Unser Mehraufwand ist nur marginal“, sagt sie. Die Satzungen müssten geändert werden. Bei der Anmeldung wären Eltern künftig dazu verpflichtet, den Impfpass des Kindes vorzulegen. Zwar haben die Einrichtungen im Land Zeit bis Juni 2021, um die neuen Regelungen umzusetzen. „Hier wird sie aber bereits bei der Anmeldung Ende März für das kommende Kindergartenjahr umgesetzt“, erklärt Breymaier. Sie nehme den Masern-Impfschutz ernst. „Wir müssen uns gegenseitig schützen, systematisches Vorgehen ist wichtig.“

