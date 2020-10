vor 22 Min.

Maskenpflicht: Polizei plant bayernweite Schwerpunktaktion

Das Tragen von Masken in Bussen und Bahnen wird diese Woche in einer Schwerpunktaktion in ganz Bayern kontrolliert.

Plus Die Polizei kontrolliert in Bayern die Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr. Auch im Kreis Neu-Ulm wird es Kontrollen geben - nicht nur in Bussen und Bahnen.

Die Bilanz im August ist positiv ausgefallen: Etwa 95 Prozent der Kontrollierten im Öffentlichen Nahverkehr hätten ihre Masken getragen, hieß es nach der Schwerpunktkontrolle aus dem Polizeipräsidium Schwaben Süd-West in Kempten. Jetzt plant die Polizei für ganz Bayern eine weitere Kontrollaktion der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Diese Woche wird es wieder Schwerpunktkontrollen auch im Landkreis Neu-Ulm geben.

Die bayernweite Kontrollaktion zur Einhaltung der Maskenpflicht im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs ist für Freitag, 23. Oktober, geplant. Im Hinblick auf die aktuelle Entwicklung des Infektionsgeschehens komme dem vorschriftmäßigen Tragen eines Mund-Nase-Schutzes insbesondere in Verkehrsmitteln des ÖPNV nach wie vor eine große Bedeutung zu, heißt es aus dem Polizeipräsidium. Gerade im öffentlichen Nahverkehr könne nicht immer ein Sicherheitsabstand eingehalten werden. Deshalb sei es für die Pendler besonders wichtig einen Mund-Nase-Schutz zutragen, um eine Infektion zu verhindern. Natürlich hilft eine Maske nur dann, wenn sie korrekt über Mund und Nase getragen wird. Wie die Kontrollen im August liefen, lesen Sie hier: Auch an Haltestellen ist die Maske Pflicht

Maskenpflicht: Schwerpunktkontrolle auch auf öffentlichen Plätzen

Für alle Fahrgäste ab sechs Jahren ist in Bayern ein Mund-Nase-Schutz im ÖPNV vorgeschrieben. Dazu gehören aber nicht nur der Bus oder das Taxi, sondern auch zum Beispiel die Wartehallen, Bahnsteige und Bushäuschen. Verstöße können mit einem Bußgeld geahndet werden. Das Polizeipräsidium kündigt im Rahmen der bayernweite Schwerpunktaktion am Freitag im Zeitraum von 07.00 bis 22.00 Uhr, verstärkt Kontrollen im öffentlichen Nahverkehr an. " Die Kontrollen werden zudem stark frequentierte Plätze, sowie Bereiche mit aufgrund aktueller Inzidenzwerten bestehender Maskenpflicht umfassen", so ein Polizeisprecher.

Wer keine Maske trägt, muss mit einer Anzeige gegen das Infektionsschutzgesetz rechnen. Der Bußgeldkatalog für Verstöße gegen die Corona-Auflagen sieht hierbei ein Bußgeld von bis zu 250 Euro vor.

Tipps des ADAC für die Fahrt in Bus und Bahn 1 / 9 Zurück Vorwärts Waschen Sie sich vor dem Verlassen der Wohnung noch einmal gründlich die Hände mit Wasser und Seife, mindestens 20 Sekunden lang.

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in öffentlichen Verkehrsmitteln ist in allen Bundesländern Pflicht. Achtung: Diese „Maskenpflicht“ gilt nicht nur in den Fahrzeugen, sondern auch im Bahnhof, auf Bahnsteigen und auch an Haltestellen.

Berühren Sie Türknöpfe, Türgriffe oder Ähnliches möglichst nicht mit der bloßen Hand.

Zahlen Sie, wo immer möglich, mit Karte und nicht mit Bargeld.

Halten Sie einen möglichst großen Abstand zu anderen Fahrgästen und Mitarbeitern des ÖPNV. Mindestabstand: 1,5 Meter.

Wählen Sie einen Sitzplatz möglichst weit vom nächsten Fahrgast entfernt.

Lehnen Sie sich bei Stehplätzen an und verzichten Sie auf das Festhalten an Haltestangen, wenn beides gefahrlos möglich ist.

Husten und niesen Sie in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch. Halten Sie Hände vom Gesicht fern.

Waschen Sie nach der Ankunft häufig und gründlich Ihre Hände, mindestens 20 Sekunden mit Wasser und Seife.



Polizeipräsident Werner Strößner zu der Schwerpunktaktion: „Wir appellieren an die Bürger und Bürgerinnen, auch weiterhin verantwortungsvoll und besonnen mit den Vorgaben im Öffentlichen Personennahverkehr umzugehen. Die Maskenpflicht ist keine Schikane, sondern dient dem Schutz der eigenen und der Gesundheit anderer in dieser erstzunehmenden Lage.“ (az/rjk)

