14:46 Uhr

Maskenpflicht: So fällt die Bilanz der Polizeikontrollen im Landkreis Neu-Ulm aus

Auch im Landkreis Neu-Ulm hat die Polizei am Montag das Tragen von Masken vor allem in öffentlichen Verkehrsmitteln kontrolliert. Das ist dabei herausgekommen.

Bundesweit hat die Polizei am Montag im Zeitraum zwischen 7 und 22 Uhr die Einhaltung der Maskenpflicht kontrolliert. Auch die Dienststellen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West beteiligten sich an dieser Schwerpunktkontrolle, die hauptsächlich im Öffentlichen Personennahverkehr und an öffentlichen Plätzen stattfand.

Polizeikontrollen: Hier gab es die meisten Verstöße

Vielerorts kontrollierten die Polizeibeamtinnen und -beamten die gültigen Regeln in Zusammenhang mit der Mund-Nase-Bedeckung. Insgesamt stellten sie bei diesen Kontrollen eine hohe Akzeptanz für die Maskentragepflicht fest, heißt es in der Bilanz des Polizeipräsidiums. Sowohl im Bereich des ÖPNV, als auch an öffentlichen Plätzen mit Maskentragepflicht seien nur ganz vereinzelt Personen angetroffen worden, die die Mund-Nase-Bedeckung unter falscher Anwendung oder gar nicht getragen hatten. Die Maskentrageverpflichtung wurde zu 95 Prozent umgesetzt, so ein Polizeisprecher.

Dennoch mussten im Rahmen der Kontrollen 106 Verstöße geahndet werden. Im Bereich des ÖPNV wurden 28 Personen ohne oder mit falsch aufgesetzter Mund-Nase-Bedeckung angetroffen, an sonstigen öffentlichen Plätzen mit Maskentrageverpflichtung waren es 78.

