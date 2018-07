vor 31 Min.

Massenschlägerei unter dem „Blutmond“

Bei einer Party in Illertissen kommen sich neun Männer in Quere. Polizisten müssen eingreifen - auch sie werden attackiert.

Ein handgreiflicher Streit bei einer Party hat die Polizei in der Nacht zum Samstag in der Rosenstraße in Illertissen beschäftigt. Dort fand eine Party statt - so vielerorts in jener lauen Sommernacht, in der die Mondfinsternis zu beobachten war. Aber offenbar ging das nicht überall friedlich vonstatten: Gegen 2.15 Uhr kam es in einer Gaststätte in Illertissen zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen neun Männern im Alter von 20 bis 62 Jahren. Zunächst schlug einer der Beteiligten einem Kontrahenten ins Gesicht. Daraufhin kam es zu wechselseitigen Körperverletzungen, heißt es im Polizeibericht. Der Grund der Streitigkeit habe bis Dato nicht festgestellt werden können. Die Ermittlungen dauerten an. Als sich einer der Schläger aus dem Staub machen wollte, wurde er festgenommen, teilte die Polizei weiter mit. Dabei leistete er körperlichen Widerstand gegen die Beamten. (az)

