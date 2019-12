vor 49 Min.

McDonald’s-Restaurant in Illertissen hat eröffnet

Vor einem halben Jahr wurde bekannt: Illertissen wird eine McDonald’s-Filiale bekommen. Inzwischen wurde das Restaurant im Leitschäcker eröffnet.

Von Dominik Stenzel

Vor gut einem halben Jahr wurde bekannt: Illertissen wird eine McDonald’s-Filiale bekommen. Inzwischen wurde das Restaurant – inklusive McDrive und McCafé – im neuen Gewerbegebiet Leitschäcker eröffnet. Und schon in den ersten Tagen ist dort viel los: Während am Dach noch gearbeitet wird und das von weitem sichtbare Firmenlogo an einem Kran statt an einem Werbepylon angebracht ist, warten viele Menschen an der Theke auf ihre gebratenen Burger.

McDonald's-Filiale in Illertissen stößt nicht überall auf Begeisterung

Vor dem Gebäude ist kaum noch eine Parklücke frei – die Kennzeichen der Autos verraten: Die Gäste kommen nicht nur aus der Region, sondern aus ganz Deutschland. Die günstige Lage an der A7 war einer der Gründe, weshalb der Fast-Food-Riese eine Filiale in Illertissen eröffnen wollte.

Die Reaktionen auf das Vorhaben waren gemischt. Während sich viele junge Menschen schon lange ein Schnellrestaurant in Illertissen gewünscht haben, reagierte der Illertisser Stadtrat weniger begeistert. Eine der Befürchtungen: Autofahrer würden nicht mehr in die Stadt kommen, um dort zu essen, was der der örtlichen Gastronomie schaden würde. Außerdem könnte nun vermehrt Verpackungsmüll an den Straßenrändern landen.

