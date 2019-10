vor 17 Min.

McDonald’s will in Illertissen bald loslegen

McDonald’s will als eine der ersten Firmen im neuen Gewerbegebiet in Illertissen bauen.

Das Schnellrestaurant soll eines der ersten Gebäude im neuen Gewerbegebiet sein. Die Frage, wie hoch die Werbeanzeige wird, stellt sich weiterhin.

Von Jens Carsten

Wer von der Autobahn her nach Illertissen fährt, sieht es gleich: Auf dem neuen Gewerbegebiet vor den Toren der Stadt tut sich einiges. Schwere Baumaschinen fahren zwischen Erdhügeln umher, Material liegt bereit und es ist schon zu erkennen, wo später einmal die Straßen verlaufen. Aber auch in die Höhe soll sich das Areal bald entwickeln: Als eine der ersten Firmen will die Fast-Food-Kette McDonald’s dort bauen.

Wird erstmal gebaut, geht alles ganz schnell

Aber noch ist es offenbar nicht so weit: Man warte aktuell auf die „finale Baugenehmigung“, lässt das Unternehmen auf Nachfrage wissen. Sobald diese vorliege, soll der Bau starten. Dem Vernehmen nach könnte es dann nicht lange dauern, bis die Filiale steht. Zuerst werde ein Erdaushub vorgenommen, dann die Bodenplatte gelegt und im Anschluss die Wände gestellt, beschreibt das Unternehmen die Vorgehensweise. Strittig war zuletzt, wie hoch der Werbepylon werden darf, der auf „Mc Donald’s“ und die anliegende Tankstelle hinweist. 25 Meter hatten die Unternehmen beantragt, doch den Räten im Bauausschuss war das zu hoch. Mehr als 15 Meter sollten es nicht werden, hieß es. Ob eine kleinere Werbetafel aufgestellt wird, ist nach Angaben der Fast-Food-Kette noch unklar. Zum jetzigen Zeitpunkt könne man dazu keine Angaben machen, hieß es.

Der Bauantrag für das Restaurant liegt momentan beim Landratsamt in Neu-Ulm. „Das Verfahren läuft noch, steht aber kurz vor dem Abschluss“, sagt eine Sprecherin dazu.

