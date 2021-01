15.01.2021

Mehr Geld für den Kreisjugendring

Der Landkreis Neu-Ulm hebt den Jahreszuschuss an. Welche Verbände davon indirekt profitieren

Der Kreisjugendring Neu-Ulm kann mit zusätzlichen Mitteln planen. So hat das Landratsamt den jährlichen Zuschuss um mehr als ein Viertel (54800 Euro) auf jetzt 250000 Euro erhöht. Dies beschloss der Jugendhilfeausschuss einstimmig.

Genehmigt wurde vor allem die Aufstockung der Geschäftsführerstelle von Teilzeit 75 Prozent auf Vollzeit (100 Prozent). Auch darüber hinaus erkannte der Jugendhilfeausschuss die gestiegenen Personal- und Sachkosten des KJR an, den stellvertretender Landrat Franz-Clemens Brechtel in der Sitzung als „wichtigen Partner in der Jugendarbeit“ bezeichnete.

Ein neuer Grundlagenvertrag, der am 1. Januar 2021 in Kraft getreten ist, regelt künftig die Aufgaben, die Personalausstattung und die Finanzierung des Kreisjugendrings. Die Aufgaben des KJR umfassen die politische Lobbyarbeit für alle Jugendliche, die Interessenvertretung der KJR-Mitgliedsverbände (zum Beispiel im Jugendhilfeausschuss) und deren praktische Unterstützung sowie konkrete Aktivitäten der Jugendarbeit.

Dem KJR Neu-Ulm gehören derzeit insgesamt 22 Jugendverbände und -organisationen im Landkreis Neu-Ulm an. Im Einzelnen sind dies:

Bayerische Sportjugend im Bayerischen Landessportverband (BLSV)

Bund der Deutschen Katholischen Jugend in Bayern

Evangelische Jugend in Bayern

Gewerkschaftsjugend im DGB, Bezirk Bayern

Bayerische Trachtenjugend im Bayerischen Trachtenverband

Jugend des Deutschen Alpenvereins Bayern

Jugendfeuerwehr im Landesfeuerwehrverband Bayern

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Landesverband Bayern (VCP, DPSG, BdP)

Bayerisches Jugendrotkreuz im BRK

Deutsche Beamtenbund-Jugend in Bayern

DLRG-Jugend Bayern

Jugendorganisation Bund Naturschutz, LV Bayern

Landesjugendwerk der AWO in Bayern

Bayerische Fischerjugend im Landesfischereiverband Bayern

THW-Jugend Bayern

Gemeindejugendwerk Bayern im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden

Bayerische Schützenjugend (BSSJ)

Regionalverband Bayerisch-Schwäbischer Fastnachtsvereine

Jugendnetzwerk Lambda Bayern

Jugendhausinitiative Witzighausen

RoCCI, Robotics Competence Center Illertal

Landesjugendwerk des Bunds Freikirchlicher Pfingstgemeinden in Bayern (az)

Themen folgen