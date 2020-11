18:00 Uhr

Mehr Geschwindigkeitskontrollen in Buch

Bisher hat die Marktgemeinde Buch keine Möglichkeit zu kontrollieren, ob sich die Autofahrer in den Tempo-30-Zonen an das Limit halten.

Plus Die Marktgemeinde will der Kommunalen Verkehrsüberwachung beitreten. Diese soll vor die Einhaltung der Tempolimits prüfen.

Von Claudia Bader

In den vergangenen Jahren hat der Markt Buch in seinem Gemeindegebiet mehrere Tempo-30-Zonen ausgewiesen. Allerdings gibt es noch keine Möglichkeit, die Einhaltung dieser Geschwindigkeitsreduzierungen zu kontrollieren. Dies wird sich vielleicht bald ändern. Bei seiner Sitzung zeigte sich der Marktrat gegenüber der Kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) aufgeschlossen. Gegen eine Stimme beschloss das Gremium, den entsprechenden Antrag zu stellen. Erst danach soll über einen möglichen Beitritt sowie den Stundenumfang der Verkehrsüberwachung entschieden werden.

Auch Bürger wünschen sich mehr Kontrollen

Auch von Seiten der Bevölkerung sei in der Vergangenheit vermehrt der Wunsch zum Beitritt in die KVÜ geäußert worden, informierte Bürgermeister Markus Wöhrle. Die Bürger begründeten dies auch mit dem stetig zunehmenden Verkehrsaufkommen auf den überörtlichen Straßen. Durch ihre Geschwindigkeitsüberwachung sorge die KVÜ für mehr Verkehrssicherheit und erbringe auch alle nötigen Leistungen von der Planung bis Abrechnung. Die anfallenden Kosten würden von der KVÜ am Jahresende nach dem Verursacherprinzip abgerechnet. Durch die gemeinsame Nutzung der Technik, der EDV und des Personals verteilen sich bei der KVÜ die Grundkosten auf alle Mitglieder. Größere Investitionen werden separat abgerechnet und dann ebenfalls auf alle Gemeinden umgelegt.

Falls sich der Markt Buch für einen Beitritt entscheide, werde die kommunale Verkehrsüberwachung vorwiegend an den Hauptverkehrsstraßen, also in Buch und Obenhausen, im Einsatz sein, informierte Bürgermeister Wöhrle. Geld verdienen könne die Gemeinde dabei nicht. Aber man setze ein Signal, dass man die Sicherheit und Sorgen der Bürger ernst nehme. Die KVÜ solle nur eine Ergänzung für die bereits in Buch und den Ortsteilen eingesetzten beiden Tafeln zur Geschwindigkeitsanzeige sein. Davon werde man noch zwei weitere besorgen, so Wöhrle.

Einstimmig hat sich der Marktrat für die Beschaffung einer Videoüberwachungsanlage für die Rothtalhalle entschieden. Von vier angeschriebenen Firmen habe nur ein örtliches Unternehmen ein Angebot abgegeben, das die Anlage zum Preis von 2600 Euro installiere. Dies solle schnellstmöglich erfolgen, entschied das Gremium.

Drogenberatung wird künftig über Kreisumlage finanziert

Keine Einwände äußerten die Bucher Räte auch gegen die vom Landkreis Neu-Ulm vorgeschlagene Umstellung der Finanzierung der Drogenberatungsstelle Drob Inn über die Kreisumlage. Derzeit werde diese Einrichtung vom Bezirk Schwaben sowie mit freiwilligen Leistungen der Städte Illertissen, Senden und Vöhringen finanziert, informiert Landrat Thorsten Freudenberger in einem Schreiben. Da alle Bürger des Landkreises die Drogenberatungsstelle in Anspruch nehmen könnten, werde diskutiert, künftig alle Kommunen mit einzubeziehen und die anteiligen Personal- und Sachkosten über den Landkreis und die Kreisumlage zu finanzieren.

In den Jahren 2016 bis 2019 wurden im Durchschnitt sechs Klienten, darunter auch Minderjährige, aus dem Markt Buch betreut, hat Bürgermeister Wöhrle in Erfahrung gebracht. Bei einer Umlegung der Kosten auf die Kreisumlage ergäbe sich für Buch laut Auskunft der Fachbereichsleiterin im Landratsamt ein jährlicher Anteil in Höhe von rund 2300 Euro. „Es handelt sich dabei um eine freiwillige Leistung, aber wir dürfen uns dieser Aufgabe nicht verschließen“, sagte Wöhrle.

Der Bezirk Schwaben bewerte dieses dezentrale Konzept sehr positiv und sei daher bereit, sich finanziell entsprechend zu beteiligen. Für CSU-Rat Roland Biesenberger wäre diese Finanzierung über die Kreisumlage ein gerechter Ansatz. Laut Meinung von UWG-Ratsmitglied Jens Friedrich ist dieses Geld gut angelegt. Allerdings sollten diese Kosten nicht zum Dauerläufer in den gemeindlichen Haushalt einfließen, so Marcel Siedlacek (UWG). Auch Wolfram Dauner (UWG) wünscht sich mehr Transparenz, zum Beispiel über einen jährlichen Bericht der Drogenberatung Drob Inn.

Lesen Sie auch:

Corona und Silvester: Darf denn nun geböllert werden?

Themen folgen