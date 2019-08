vor 3 Min.

Mehr Licht für das Vöhringer Gotteshaus

Die Martin-Luther-Kirche in Vöhringen soll am Turm und im Inneren saniert werden. Geplant ist zudem, einen grünen Außenbereich für jedermann zu schaffen.

Von Ursula Katharina Balken

Die evangelische Martin-Luther-Kirche in Vöhringen ist die jüngste im Kreise der örtlichen Gotteshäuser. 1934 wurde sie eingeweiht und ist mit ihrer schlichten, schnörkellosen Architektur ein bauliches Zeichen ihrer Zeit. Der Innenraum ist geradlinig, ins Auge fällt die Kassettendecke – in einem dunklen Holzton gehalten. Aber so schön das dunkle Deckengewölbe auch sein mag, es nimmt dem Kirchenraum Licht. Das soll sich ändern, wenn die Kirche renoviert wird. So wird eine neue Beleuchtung angestrebt. Das ist aber nicht nur eine Frage der Optik, sondern hat auch symbolischen, fast schon spirituellen Charakter. „Es geht darum, den Gottesdienst heller erleben zu können“, sagt Pfarrer Jochen Teuffel.

Renoviert werden muss aber die gesamte Kirche. Über den Zeitplan informierte Pfarrer Jochen Teuffel auf Einladung des evangelischen Vereins. Zunächst wurde von den Besuchern der Turm bestiegen. Dazu meinte humorvoll Teuffel, „jetzt steigen wir der Kirche aufs Dach“. Interessant ist die Geschichte der Glocken allemal. Am 3. Juli 1934 erhielt die Kirche ihre Glocken. Die größte war ein Geschenk der Vöhringer Familie Mühlhäuser. Auf ihr steht zu lesen, „das Reich muss uns doch bleiben“. Dieser Text ist die Schlusszeile der vierten Strophe des Liedes „Ein feste Burg ist unser Gott“ von Martin Luther.

Im Turm der Vöhringer Kircher war früher eine Wohnung

Die Gemeinde hatte allerdings nur acht Jahre Freude am Glockengeläut, denn 1942 wurden zu Kriegszwecken zwei Glocken eingeschmolzen. 1954 gab es neue, heute ist der Klang vierstimmig. Der Weg empor bis in den Glockenstuhl ist beschwerlich. Die Treppen knarren und ächzen, im Gänsemarsch und recht langsam geht’s nach oben, vorbei an kleinen, aber gemütlichen Räumen, die früher vom Mesner als Wohnung benutzt wurden und auch mal Gastarbeitern als erste Unterkunft diente. Diese Wohnung zieht sich über drei Stockwerke hin. In der ersten Etage des Turmes war jahrelang die Kindergruppe „Spatzennest“ untergebracht.

Die Renovierung soll in den Jahren 2019 bis 2022 durchgeführt werden und wird sich etwa auf 410000 Euro belaufen. Wolfgang Drescher, Kirchenpfleger und Hüter der Finanzen, gibt Einblick in den Kostenplan. Auf etwa 130000 Euro sind der Neuanstrich des Turmes und dessen Fenster veranschlagt, wobei bei den Fenstern der Denkmalschutz beachtet werden muss. Diese Maßnahme wird von der Evangelischen Landeskirche wie von der Stadt Vöhringen bezuschusst. Die Innensanierung wird sich ebenfalls auf 130000 Euro belaufen. Auch hier kommt finanzielle Hilfe von der Landeskirche wie von der Stadt. Offen ist noch die Frage, wie sich die neue Innenbeleuchtung gestalten wird, weil das letztlich auch eine Frage der Finanzen ist.

Außenanlagen sollen für alle in Vöhringen offen sein

In die Renovierung mit einbezogen werden die Außenanlagen, die zur Memminger Straße hin geöffnet werden sollen. Ein Gedanke, der auch im Stadtrat auf Zustimmung stieß. Die Neugestaltung sieht eine halbkreisförmige Anlage vor. Westlich vor der Kirche soll es Sitzgelegenheiten geben. Stufenfreie Zugänge sind vorgesehen, das gilt von der Straße bis hin zum Turm. Angedacht ist eine parkähnliche Anlage. Aber auch die hat seinen Preis, der wird auf 150000 geschätzt. Auch da lässt die Stadt die Gemeinde nicht im Regen stehen, es wird einen großzügigen Zuschuss geben, weil auch ein öffentliches Interesse besteht. Die Grünanlage ist für Jedermann zugänglich, ein Erholungsfleck im Süden der Stadt.

Die evangelische Kirchengemeinde hat keinen leichten Stand, inmitten eines katholischen Umfeldes gilt sie als Diaspora. Im 19. Jahrhundert gab es so gut wie keine evangelischen Christen, das änderte sich erst durch den Zustrom von Arbeitskräften nach Ansiedlung der Wieland-Werke. Nachdem es bis 1934 kein evangelisches Gotteshaus gab, öffnete Wieland in dieser Zeit seine Kantine für die sonntäglichen Gottesdienste. Mittlerweile hat die evangelische Gemeinde ein reges Leben entwickelt und ist mit ihren Veranstaltungen ein wichtiger Faktor im kirchlichen Leben der Stadt.

