07.07.2018

Mehr Pflastersteine für den Dorfplatz

Der Ort Zaiertshofen soll schöner werden und bekommt dafür Material

Die Gemeinde Kettershausen übernimmt die Kosten für weitere Pflastersteine in Höhe von 1060 Euro, die am Dorfplatz beim Schützenheim in Zaiertshofen verlegt werden. In dem entsprechenden Antragsschreiben des Schützenvereins wird ausgeführt, dass die aus dem Wettbewerbsgeld bislang gekauften und im Juni verlegten Steine nicht ausreichten.

Wie berichtet, hat Zaiertshofen vor zwei Jahren an dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft – unser Dorf soll schöner werden“ teilgenommen. Von dem Geld, das allein durch die Wettbewerbsteilnahme zur Verfügung stand, sollte vorrangig der Platz am Vereinsheim gestaltet werden.

Damals gab es vom Landkreis für die Teilnahme eine Förderung von bis zu 2500 Euro. Diese setzte sich aus einer Aufwandsentschädigung von 500 Euro und aus einer maximalen Förderung von 2000 Euro zusammen, wenn die Gemeinde mindestens 5000 Euro für konkrete Verschönerungsmaßnahmen einsetzt. Von dem Geld der Gemeinde sowie dem Landkreis wurden dann neben den Pflastersteinen auch drei Sitzbänke, die rund um Zaiertshofen verteilt wurden, angeschafft. Die Gemeinde hatte bisher Ausgaben in Höhe von gut 2400 Euro für die Sitzbänke und knapp 2000 Euro für die Steine. Der Beschluss für die Kostenübernahme der notwendigen, weiteren Pflastersteine fiel einstimmig. (zisc)

