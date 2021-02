vor 52 Min.

Mehr Platz, neue Anfahrt: So soll sich der Friedhof in Jedesheim verändern

Plus Die Stadt Illertissen investiert knapp 700.000 Euro in die Erweiterung und Sanierung des Friedhofs im Stadtteil Jedesheim. Die Planungen haben sich hingezogen.

Von Rebekka Jakob

Der Friedhof von Jedesheim ist der einzige im Illertisser Stadtgebiet, der noch nicht erneuert worden ist. Das soll sich nun ändern: Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung die Erweiterung und den Umbau des Areals beschlossen. Vorausgegangen waren langwierige Untersuchungen – und auch einige Probleme wurden entdeckt. Was soll geschehen? Hier ein Überblick.

Vor sechs Jahren hatte die Stadt einen „Masterplan“ für die Friedhöfe aufgestellt. Seitdem hat sich viel getan, überall sind auch moderne Bestattungsformen dazugekommen. Doch mit dem Jedesheimer Friedhof taten sich die Planer erst einmal schwer. Wie schwierig die Situation dort ist, wurde auch in der jüngsten Stadtratssitzung noch einmal deutlich: Die schmale, steile Zufahrt zur Aussegnungshalle ist jedes Mal eine Herausforderung für die Fahrzeuge, die zum Ausheben der Gräber oder zum Transport der Särge dort fahren müssen.

Ältere Besucher haben Schwierigkeiten, das Friedhofsareal in Jedesheim zu betreten. Bild: Jonathan Mayer (Symbolfoto)

Ganz zu schweigen von den Schwierigkeiten besonders älterer Friedhofsbesucher beim Begehen des Areals. Ein großes Problem stellt auch der Boden dar: Das Bestattungsunternehmen Streit, das sich im Auftrag der Stadt um den Jedesheimer Friedhof kümmert, muss bei jeder Erdbestattung einen Bodenaustausch vornehmen – acht bis zehn Tonnen lehmiger Boden müssen wegtransportiert und dieselbe Menge guter Boden hergebracht werden. Auch das ist bei den schmalen Wegen eine Herausforderung.

Friedhof in Jedesheim: Das sind die Kosten der Erweiterung

Planer Manfred Rauh, der die Planungen im Stadtrat noch einmal vorstellte, meinte dazu: „Ich finde es erstaunlich, dass da noch nie etwas passiert ist.“ Mit der neuen Zufahrt von der Rückseite des Geländes her sollte dieses Problem behoben werden. Auf die Idee dazu, diesen früher schon genutzten Weg zu verwenden, kamen die Planer, als sie auf der Suche nach einer Baustraße waren. Würde sie nur zu diesem Zweck gebaut, kämen auch die Kosten für den Rückbau hinzu.

Zwar kostet der feste Ausbau der Südzufahrt geschätzte 207.000 Euro, die zu den 470.000 Euro für die Friedhofserweiterung addiert werden müssen. Allein die Einrichtung der Südzufahrt als Baustraße hätte schon knapp 60.000 Euro gekostet, dazu wären dann weitere 50.000 Euro für die Sanierung des schmalen bestehenden Weges gekommen. Insgesamt kostet das Vorhaben mit der Südzufahrt die Stadt deshalb rund 100.000 Euro mehr als die Bestands-Variante gekostet hätte.

Nach dem Ausbau soll der Friedhof in Jedesheim benutzerfreundlicher sein. Bild: Jonathan Mayer (Archivfoto)

Die Pläne für den Friedhof hatten sich auch die Jedesheimer anschauen können - bei der Bürgerversammlung wurden sie vorgestellt. Und auch in persönlichen Gesprächen mit der Stadtverwaltung wurde das Vorhaben erläutert. Daraus entstand noch ein Vorschlag, der nun mit aufgenommen werden soll: Die Jedesheimer wünschen sich eine Toilette, die bei der kleinen Aussegnungshalle integriert werden soll. Zudem entstehen auf dem Friedhof in den kommenden Jahren vier bis fünf neue Grabreihen, bis 2035 soll es dort 47 neue Gräber geben. Der für die kommenden Jahre prognostizierte Bedarf an Grabstätten sei bereits erreicht, informierte Klaus Herrmann, der bei der Stadtverwaltung für die Friedhöfe zuständig ist. "Es besteht also bereits Handlungsbedarf."

Das sagen die Stadträte zu den Friedhofsplänen

Die Stadträte hatten sich die Lage vor Ort im Herbst gemeinsam angeschaut - und waren zu unterschiedlichen Einschätzungen gelangt. Susanna Oberdorfer-Bögel (Freie Wähler) fand, der Ortstermin habe bei ihr die Einschätzung verstärkt, dass die geplante Südzufahrt überdimensioniert sei. Dritte Bürgermeisterin Susanne Kränzle-Riedel (CSU) begeisterte der zusätzliche Naherholungswert, der damit geschaffen werde. "Ich könnte mit vorstellen, dass man an der Zufahrt vielleicht auch eine romantische Sitzbank aufstellt, ein Knutsch-Bänkle."

Helga Sonntag, Fraktionsvorsitzende von ÖDP/AB/Grüne, hatte sich schon früher gegen die andere Bauvariante ausgesprochen. "Der ursprüngliche Wendehammer, der dort oben geplant war, hat uns nicht gefallen. Und eigentlich besteht die Trasse ja schon, auf der die Südzufahrt gebaut wird." Was für sie weit mehr ins Gewicht falle: Der Friedhof müsse barrierefrei werden. "Die Hanglage, die wir hier haben, ist vor allem für ältere Menschen ein Problem. Und für sie ist der Zugang zu den Grabstellen unheimlich wichtig." Die Erweiterung hinterhalb des bestehenden Friedhofs zu verlegen, und damit weiter weg von der Kirche, gefiel auch anderen Stadtratsmitgliedern nicht. "Der Friedhof gehört zur Kirche", formulierte es SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Fleischer.

