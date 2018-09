10:00 Uhr

Mehr Sicherheit auf Bellenbergs Straßen

Ein Parkverbot am Kreisverkehr an der Falkenstraße soll gefährliche Staus verhindern. Wo es außerdem riskante Stellen gibt.

Von Regina Langhans

Nach zwei Jahren hat im Sommer in Bellenberg wieder eine Straßenverkehrsschau stattgefunden. Der Rundgang mit Vertretern unter anderem von Landratsamt, Polizei und der Gemeinde sollte die Verkehrsführung überprüfen und mögliche Brennpunkte entschärfen.

Die Ergebnisse wurden jetzt in der Sitzung des Gemeinderates besprochen. Wie Bürgermeisterin Simone Vogt-Keller mitteilte, müssten etliche Verkehrszeichen ausgetauscht werden, die von Sonne und Witterung ausgebleicht sind. Aber auch einige neue Schilder sollen angebracht werden.

Außerdem gab es Anregungen aus dem Gemeinderat zu weiteren Verkehrsbrennpunkten, für die im Gremium Lösungen besprochen wurden beziehungsweise noch gesucht werden. Auf Zustimmung stieß insbesondere der Vorschlag von Rita Köhler (CSU), die Einfahrt vom Kreisverkehr an der Apotheke in die Falkenstraße zu entschärfen. Gefährliche Situationen entstünden, wenn die Nordseite der Straße zugeparkt sei. Dann müssten die Autos in der Falkenstraße auf die Mitte ausweichen und würden somit die vom Kreisel abbiegenden Autos blockieren. Das könne zu gefährlichen Rückstaus im Kreisel führen – oder umgekehrt in die Falkenstraße, wenn die Fahrer bei Gegenverkehr wegen parkender Fahrzeuge nicht mehr ausscheren könnten. Die Gemeinderäte waren sich einig, dass ein Parkverbot mit dem Ausmaß zweier Autolängen vor dem Kreisel Abhilfe schaffen könnte.

Behinderungen durch parkende Fahrzeuge gebe es aber auch auf der Straße beim Eichenhof, wenn zwei Veranstaltungen gleichzeitig stattfänden, informierte Stefan Schaich (FW): „Die Landwirte müssen über den Weg zu ihren Feldern und kommen mit den Fahrzeugen nicht mehr durch.“ Die Bürgermeisterin versprach, auch für dieses Parkproblem nach Lösungen zu suchen.

Gefährliche Verkehrssituationen verursachten Radfahrer in Höhe der Tankstelle, vermeldete darauf Abdo De Basso (CSU). Statt den auf der Straße markierten Radweg zu nutzen, würden sie auf dem Gehsteig direkt an den Zufahrten vorbeiradeln. „Wer vom Tanken herausfährt, wird unmittelbar von rasenden Bikern überrascht.“ Ein Hinweisschild könne die Radler vom Geh- auf den Radweg verweisen, schlugen die Räte vor.

