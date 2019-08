vor 58 Min.

Mehr Sozialstaat?!

Auch Gewerkschaften sehen den Sozialstaat in Gefahr.

Die SPD-Bundestagsfraktion veranstaltet einen Infoabend in Illertissen

Um den „Sozialstaat der Zukunft“ geht es bei einer Diskussionsveranstaltung, die der SPD-Bundestagabgeordnete Karl-Heinz Brunner am Dienstag, 3. September, im Bahnhofshotel in Illertissen veranstaltet. Beginn ist um 18Uhr. Eine Runde aus Experten wird das Thema beleuchten – doch auch die Zuhörer sind gefragt. Ziel sei es, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, heißt es in einer Mitteilung der SPD-Bundestagsfraktion.

In der Gesprächsrunde dabei sind neben Brunner auch der Bundestagsabgeordnete Bernd Rützel (Wahlkreis Main-Spessart), Heidi Sawitzki, die Leiterin des Awo-Seniorenheims in Weißenhorn, und Daniel Fürst, der Vorsitzende des Zentralverbandes Deutscher Schornsteinfeger. Er kandidierte im Oktober vergangenen Jahres für die SPD für den Bayerischen Landtag.

In der Diskussion soll es um Themen gehen wie Grundrente, die Stärkung der Familien und die Bekämpfung von Altersarmut. Im Zentrum stehe die Frage, wie ein gerechter und moderner Sozialstaat in der Zukunft aussehen soll. Dabei wolle die SPD-Bundestagsfraktion auch über ihre Vorschläge und Vorhaben informieren, heißt es. (az)

