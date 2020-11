vor 32 Min.

Mehr Taktgefühl fürs Orchester

Percussions-Kurs in Vöhringen

Christoph Scherer ist als Vollblutschlagzeuger weit über die Grenzen der Region hinaus ein Begriff. So hat der Profimusiker für das kommende Jahr an der Seite von Pietro Lombardi, dem Gewinner der achten Staffel der Castingshow „ Deutschland sucht den Superstar“, eine umfangreiche Tournee in seinem Terminkalender stehen.

Wer von Scherer das richtige Taktgefühl lernen will, kann dies jetzt in der Musikschule Dreiklang tun. An den Percussions sollen traditionelle Rhythmen aus Kuba und Brasilien vermittelt werden. „Percussion ist der Hauptbestandteil lateinamerikanischer Musik und auch aus der heutigen modernen Popmusik nicht wegzudenken“, sagt Scherer. Als Zielgruppe seiner Kurse sieht er sowohl Anfänger als auch fortgeschrittene Schlagzeuger bis hin zum Musiklehrer. Rhythmusgruppen von Bands und Big Bands sowie die Schlagzeugregister von Musikvereinen sollen damit angesprochen werden. Für den Nachwuchs der Schlagzeuger hat Scherer bereits einen Kurs für Kinder ab sechs Jahren ins Leben gerufen.

Mit seinem neuen Projekt will Scherer für das Schlagwerk eine Lanze brechen: „Leider werden Percussions nicht selten im Blasmusikorchester unterschätzt“, sagt Scherer und kommt gleichzeitig ins Schwärmen, wenn er erklärt, wie der stimmige Rhythmus eines Tamburins, der Congas oder Bongos den Musikstücken ganz besondere Effekte gibt. Selbst ein perfekt platzierter Klang der Triangel würde für Gänsehaut bei den Zuhörern sorgen, sagt Scherer weiter.

Gleichzeitig räumt der Musiker mit dem Vorurteil auf, dass Trommeln und Co laute und teure Instrumente seien: „Percussions sind vergleichsweise leise und handlich.“ Die Angebotspalette reiche vom kleinen Shaker bis hin zur großen Standpauke, sagt Scherer und verrät, dass er selber im Auto einen Shaker dabei habe: „Den hole ich an einer roten Ampel oder im Stau raus.“

Feste Termine für die Percussionkurse stehen derzeit noch nicht fest. Doch sobald die ersten Anmeldungen eingehen, findet der Unterricht im kleinen Rahmen statt. Informationen darüber sind auf der Homepage der Musikschule Dreiklang zu finden. (anbr)

