00:31 Uhr

Mehr Zeit in der Schule kostet mehr

Warum die Sätze in Bellenberg steigen

Wer länger in der Lindenschule bleibt, muss zuzahlen. Der Gemeinderat in Bellenberg hat die Gebühren für die Teilnahme an der offenen Ganztagsschule an der Grundschule neu geregelt. Durch den Wegfall der bezuschussten Langgruppe musste die Satzung geändert werden.

Wie berichtet, hatte sich im Vorfeld bereits abgezeichnet, dass im neuen Schuljahr wohl mangels Teilnehmerzahl keine Langgruppe zustande kommt. Damit entfallen die staatlichen Zuschüsse für die Betreuungszeit von 14 bis 16 Uhr. Bis 14 Uhr fallen für die Schüler der offenen Ganztagsschule grundsätzlich keine Kosten an. Bei jenen Kindern, die länger als bis 14 Uhr betreut werden, ist nun eine finanzielle Beteiligung der Eltern erforderlich. Für den Zeitraum von 14 bis 16 Uhr werden 25 Euro berechnet. Von 16 bis 17 Uhr war schon immer eine Eigenbeteiligung erforderlich. Sie beträgt 5 Euro. Wer seine Kinder auch am Freitag in Obhut gibt, zahlt dafür nach Stunden gestaffelt ab 13 Uhr. Betreut werden die Kinder bis maximal 17 Uhr. (lor)

