vor 32 Min.

Mehr als 1,4 Promille intus: Mann fährt in Vöhringen Auto an

Die Polizei war am Samstag in Vöhringen im Einsatz.

Ein Mann hat am Samstag ein geparktes Auto in Vöhringen gerammt. Er hatte offenbar zuvor Alkohol getrunken.

Ein geparktes Auto ist am Samstagmittag an einer Tankstelle an der alten Ziegelei in Vöhringen angefahren worden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 3500 Euro.

Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten der Inspektion Illertissen wahr, dass der Verursacher des Schadens nach Alkohol roch. Ein Atemtest erhärtete den Verdacht: Er ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Der 39-Jährige muss sich nun für die Gefährdung des Straßenverkehrs infolge seines Alkoholkonsums verantworten. Den Heimweg trat er zu Fuß an. (az)

