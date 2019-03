02.03.2019

Mehr als 1500 Narren wollen in Boos feiern

Am Sonntag haben in Boos wieder die Narren das Sagen. Das Bild ist im vergangenen Jahr entstanden.

Am Faschingssonntag zieht wieder ein bunter Umzug durch den Ort. Was geboten ist.

Zum 48. Mal startet am morgigen Faschingssonntag, 3. März, das Faschingstreiben auf den Booser Straßen. Mit dabei sind viele private Faschingsgruppen und -wagen aus Boos und den Nachbargemeinden. Deren Ideenreichtum hat dem Umzug weit über die Ortsgrenzen hinaus Bekanntheit beschert.

Der Tag beginnt um 9.15 Uhr mit der Faschingsmesse in der St.-Martin-Kirche. Die Lumpenkapelle Boos begleitet diese musikalisch. Ab 10 Uhr begrüßen die Hoheiten Prinzessin Sylvia III. und Prinz Markus III. die Narren im Dorfgemeinschaftshaus zum offenen Empfang.

Um 14 Uhr fällt der Startschuss für den großen Faschingsumzug an der Babenhauser Straße. Mehr als 1500 Mitwirkende werden erwartet. Typisch für den Gaudiwurm sind die aufwendig kostümierten Fußgruppen, die unterschiedliche Themen aufgreifen. Natürlich ist auch der gesamte Hofstaat mit drei Garden, Elferrat und Prinzenpaar vertreten. Für das leibliche Wohl ist entlang der Umzugsstrecke gesorgt. Im Anschluss kann in zwei beheizten Festzelten mit DJ gefeiert werden. Wer es ruhiger angehen will, hat die Möglichkeit, den Tag im Dorfgemeinschaftshaus bei Kaffee und Kuchen ausklingen zu lassen. (az)

