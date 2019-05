vor 19 Min.

Mehr als 500 Nachwuchssportler zeigen in Dietenheim ihr Können

Diszipliniertes Gewusel herrschte in der Turnhalle in Regglisweiler: Hier traten die Fünf- bis Siebenjährigen gegeneinander an.

Hunderte Kinder und Jugendliche treffen sich zum Bezirkskinderturnfest in Dietenheim. Im Turnen und in der Leichtathletik treten sie gegeneinander an.

Der zwölfjährige Benedikt ist noch ganz außer Atem. Gerade hat er einen Sprint über 75 Meter hinter sich. 11,56 Sekunden hat er gebraucht. „Ich bin das zum ersten Mal 75 Meter gelaufen“, sagt der junge Sportler vom Sportverein Dettingen und ist zufrieden mit seiner Leistung.

Benedikt ist einer vor rund 500 Kindern und Jugendlichen im Alter von fünf bis 14 Jahren, die beim Bezirkskinderturnfest in Dietenheim dabei waren. Zu dieser Veranstaltung des Bezirks Iller im Turngau Ulm, die der TSV Dietenheim ausgetragen hat, kamen die Teilnehmer von Sportvereinen aus Dettingen, Hüttisheim, Illerrieden, Oberkirchberg. Regglisweiler, Sulmetingen, Schnürpflingen, Schwendi, Unterkirchberg, Wiblingen und Dietenheim. Die Buben und Mädchen traten beim Geräteturnen in den Disziplinen Boden und Reck sowie in der Leichtathletik im Wurf, Sprint und Weitsprung zum Wettkampf an.

Die Eltern zeigen sich ehrlich beeindruckt

Ein Vater hat in der Dietenheimer Sporthalle gerade beim Geräteturnen zugeschaut, dass von den vielen Zuschauern mit stetigem Applaus begleitet wurde. „Toll, was die können“, meint er. Er findet es beeindruckend, dass sich auch Buben für das Bodenturnen so begeistern lassen. In der Turnhalle in Regglisweiler fanden die Wettbewerber für die fünf- bis siebenjährigen Kinder satt. Und auch hier herrschte diszipliniertes Gewusel.

Beim Zwergen- oder Kitu-Cup konnten die Kleinen ihr Können im Balancieren, Hangeln oder auch Wendespringen zeigen. „Die Intention für uns als Verein ist es, Kinder unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft für den Sport zu begeistern“, sagt Marie Reinl, Öffentlichkeitsreferentin beim TSV Dietenheim. Ein Event in dieser Größenordnung auszurichten, sei dabei aber auch eine Herausforderung, so Reinl weiter. Insgesamt waren rund 40 Helfer des TSV Dietenheim für die Veranstaltung, die nach den Einzelwettkämpfen am Vormittag mit Staffelläufen und einem Festnachmittag in die zweite Runde ging, im Einsatz.

