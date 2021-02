vor 42 Min.

Mehr als 60 Opferstöcke aufgebrochen: Verdächtige gefasst

Seit dem Oktober sind Opferstöcke in Kapellen und Grotten in Schwaben aufgebrochen worden. Jetzt hat die Polizei im Unterallgäu drei Personen festgenommen.

Mehr als 60 Taten werden ihnen zur Last gelegt: Die Polizei hat eine Frau und zwei Männer ermittelt, die für Opferstockaufbrüche in ganz Schwaben verantwortlich gemacht werden.

Seit Oktober 2020 hatte die Polizei wegen einer Vielzahl von Opferstockaufbrüchen, welche sich ausschließlich in Kapellen und Grotten befanden, ermittelt. Unter anderem in Mohrenhausenund in Kellmünz. In enger Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Füssen hatten die Ermittler am vergangenen Montag ein Tätertrio im Raum Mindelheim dingfest machen können. Hierbei handelt es sich um zwei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren sowie einer 20-jährigen Frau. Einer der Männer stammt aus dem Raum Augsburg, die beiden anderen aus dem Raum Unterallgäu.

Opferstöcke aufgebrochen: 5000 Euro Sachschaden, kaum Beute

Insgesamt ordnet die Polizei der Tätergruppe bislang 60 Taten zu. Sie waren im gesamten schwäbischen Bereich tätig und hinterließen einen Sachschaden von etwa 5000 Euro an den angegangenen Opferstöcken. Im Gegensatz dazu dürfte sich der Beuteschaden lediglich im hohen dreistelligen Bereich befinden. Weitere Ermittlungen mit den beteiligten Polizeidienststellen, unter Einbindung der Staatsanwaltschaft, dauern an. (AZ)

