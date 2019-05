vor 41 Min.

Mehr als zehn Tonnen zu schwer: Polizei stoppt Schwertransport

Auf der Rastanlage Illertal hat die Polizei gestern Abend einen Lastwagen kontrolliert. Er durfte nicht weiter fahren.

Eine Streife der Autobahnpolizei Memmingen hat am Sonntagabend an der Rastanlage Illertal einen dort abgestellten Schwertransporter kontrolliert. Der Lastwagen war eben im Begriff loszufahren. Bei ihrer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Gewichtsangaben in den Fahrzeugpapieren um mehr als zehn Tonnen falsch angegeben waren.

Die Polizei vermutet, dass die Spedition sich eine notwendige schriftliche Transporterlaubnis mit den entsprechenden Auflagen ersparen wollte. Bei der weiteren Kontrolle stellten die Beamten zudem deutliche Geschwindigkeitsverstöße fest. Der Fahrer war zum Teil mehr als 115 Stundenkilometer schnell. Erlaubt sind für einen Lastwagen auf Autobahn maximal 80 Kilometer pro Stunde. Die Weiterfahrt wurde unterbunden entsprechende Anzeigen werden eingeleitet. (az)

